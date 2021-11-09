Кнопки уже установили на всех «Львятах»
Все трамваи в Улан-Удэ будет оснащены «тревожными» кнопками, чтобы обезопасить пассажиров от действий хулиганов и дебоширов. За обеспечением безопасности будет следить управление вневедомственной охраны Росгвардии.
- Конечно, неприятные случаи не частые, но, к сожалению, они случаются. Чтобы обезопасить жизнь и здоровье наших пассажиров, водителей и кондукторов, а также имущество предприятия, сами вагоны и оборудование, проводится данная работа, - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».
Хулиганские действия, в том числе оскорбления в отношении пассажиров и работников предприятия также будут являться поводом для вызова нарядов вневедомственной охраны. Основная цель кнопок - профилактика правонарушений на транспорте.
МУП «Управления трамвая» сообщило, что в настоящее время договор с вневедомственной охраной Росгвардии заключен, «тревожными» кнопками уже оборудовано 15 вагонов – это все «Львята». К середине ноября должно закончиться подключение и постановка под охрану всех трамвайных вагонов.
Трамваи Улан-Удэ оснащают «тревожными» кнопками
Общество, Фото:
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