Выездные бригады фтизиатров

В Бурятии фтизиатры обслуживают пациентов на дому в условиях коронавирусной пандемии



Фтизиатры Бурятии приобрели опыт работы выездными мобильными сестринскими бригадами при обслуживании пациентов на дому в условиях пандемии COVID-19.



Бригады формируются в дневном стационаре на период введения ограничительных мер. Учитываются территориальные районы и микрорайоны обслуживания в городе Улан-Удэ, с выделением дополнительного автотранспорта на этот период.



С информированного согласия пациентов на обслуживание на дому, с соблюдением мер инфекционного контроля медицинские сёстры обслуживают до 50 пациентов на дому ежедневно, обеспечивая контролируемое лечение, забор анализов на дому и доставку продовольственных наборов на дом для соблюдения пациентов режима самоизоляции. Еженедельно осуществляется врачебный выезд для осмотра пациентов на дому в составе бригады.

