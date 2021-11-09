В Бурятии фтизиатры обслуживают пациентов на дому в условиях коронавирусной пандемии
Фтизиатры Бурятии приобрели опыт работы выездными мобильными сестринскими бригадами при обслуживании пациентов на дому в условиях пандемии COVID-19.
Бригады формируются в дневном стационаре на период введения ограничительных мер. Учитываются территориальные районы и микрорайоны обслуживания в городе Улан-Удэ, с выделением дополнительного автотранспорта на этот период.
С информированного согласия пациентов на обслуживание на дому, с соблюдением мер инфекционного контроля медицинские сёстры обслуживают до 50 пациентов на дому ежедневно, обеспечивая контролируемое лечение, забор анализов на дому и доставку продовольственных наборов на дом для соблюдения пациентов режима самоизоляции. Еженедельно осуществляется врачебный выезд для осмотра пациентов на дому в составе бригады.
Выездные бригады фтизиатров
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