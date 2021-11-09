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В Улан-Удэ осуждённых научили печь черёмуховый торт

В Улан-Удэ осуждённых научили печь черёмуховый торт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В колонии работает кружок «Сам себе повар»

В реабилитационном центре «Аврора», который находится в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ, состоялось занятие кружка «Сам себе повар». Занятие провела начальника отряда Татьяна Петрова.

Осуждённые женщины приготовили черёмуховый торт из муки, сухой протёртой черемухи, сахара, соды, лимонной кислоты и молока.

- Кружок «Сам себе повар» помогает женщинам ощутить себя в домашней атмосфере, поделиться навыками кулинарии друг с другом и с пользой провести время, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», социально-реабилитационный центр «Аврора» появился в женской исправительной колонии в 2018 году. Здесь созданы условия, максимально похожие на домашние.


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