В колонии работает кружок «Сам себе повар»
В реабилитационном центре «Аврора», который находится в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ, состоялось занятие кружка «Сам себе повар». Занятие провела начальника отряда Татьяна Петрова.
Осуждённые женщины приготовили черёмуховый торт из муки, сухой протёртой черемухи, сахара, соды, лимонной кислоты и молока.
- Кружок «Сам себе повар» помогает женщинам ощутить себя в домашней атмосфере, поделиться навыками кулинарии друг с другом и с пользой провести время, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», социально-реабилитационный центр «Аврора» появился в женской исправительной колонии в 2018 году. Здесь созданы условия, максимально похожие на домашние.
В Улан-Удэ осуждённых научили печь черёмуховый торт
Общество, Фото:
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