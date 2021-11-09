Нейросеть сгенерировала изображение Улан-Удэ

Ранее Сбер и Самарский университет запустили сайт rudalle.ru, который позволяет нейросети на основе любого описания сгенерировать изображение. Облики некоторых существующих городов, сгенерированные нейросетью, выглядят гораздо лучше существующих, отмечают создатели снимков.







ещё одно сгенерированное нейросетью изображение Улан-Удэ - сайт rudalle.ru



В бурятском паблике crimburyatia обсуждают фотографию Улан-Удэ, сгенерированное нейросетью. «Выглядит он, как несанкционированное массовое мероприятие», - так подписали пост.На снимке нет чётких линий или картинки чего-либо. Можно только догадываться, что же здесь изображено. При этом на фотографии присутствует большое количество красного цвета. Улан-удэнцы делятся впечатлениями:«Слёт КПРФ?! Как много красного в Улан-Удэ»,«Чем дольше смотрю, тем больше голова болит»,«Красный город, всё правильно»,«Мне одному кажется, что там КПРФ с флагами?»,«Нейросеть что курила?»,«К слову, выглядит он так, будто нейросеть не работает»,«Обыкновенная картинка сна», «Нейросеть- коммунист?».