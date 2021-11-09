В улан-удэнской колонии строгого режима начали выпускать газету

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Газету будут выпускать раз в месяц



В улан-удэнской исправительной колонии строгого режима №8 выпустили первый номер малотиражной газеты для осуждённых. Газета получила название «Колючка».



- Печатное периодическое издание содержит информацию о событиях, происходящих в исправительной колонии, изменениях в законах и нормативно-правовых актах и профилактические статьи, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Газета будет выпускаться с периодичностью один раз в месяц.

