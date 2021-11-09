Газету будут выпускать раз в месяц
В улан-удэнской исправительной колонии строгого режима №8 выпустили первый номер малотиражной газеты для осуждённых. Газета получила название «Колючка».
- Печатное периодическое издание содержит информацию о событиях, происходящих в исправительной колонии, изменениях в законах и нормативно-правовых актах и профилактические статьи, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Газета будет выпускаться с периодичностью один раз в месяц.
В улан-удэнской колонии строгого режима начали выпускать газету
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