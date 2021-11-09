БГУ стал чемпионом Бурятии по футболу

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Второе место у ВСГУТУ



6 ноября прошли заключительные встречи чемпионата Бурятии по футболу 2021 года среди мужских команд. Победителем соревнований впервые стала сборная Бурятского госуниверситета.



В матче за третье место сошлись команды «Спарта - Лимонад» и «Основной Ресурс - Дорожник». Счёт открыл чемпион 2019 года «Дорожник» - отличился Сергей Лоскутников. Во втором тайме дебютанты чемпионата «Спарта – Лимонад» смогли перехватить инициативу и усилиями Золотарёва и Савинкова одержали победу, завоевав бронзовые медали.



В финальном матче состоялось студенческое дерби: лидер сезона команда БГУ встретилась с футболистами ВСГУТУ. Бурятский госуниверситет с первых минут завладел инициативой, и после розыгрыша углового Булат Нимаев открыл счёт в матче. Футболисты «Техноложки» смогли вернуться в игру и создали несколько моментов у ворот соперника, но во втором тайме капитан БГУ Павел Синаторов после розыгрыша штрафного забил второй мяч. В середине второго тайма после второй жёлтой карточки команда БГУ осталась в меньшинстве, но игроки ВСГУТУ не смогли воспользоваться численным преимуществом. Бурятский госуниверситет впервые в истории вуза стал чемпионом республики. Лучшим игроком финала был признан капитан ФК БГУ Павел Синаторов. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.

