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В Бурятии владельцев квартиры оштрафовали за снос несущей стены

В Бурятии владельцев квартиры оштрафовали за снос несущей стены
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
В квартире демонтировали несущую стену между ванной и туалетом

В городе Гусиноозёрска Селенгинского районе Бурятии обнаружили самовольную опасную перепланировку квартиры в многоквартирном доме. Собственники квартиры без разрешения демонтировали несущую стену между ванной и туалетом.

В итоге собственникам квартиры назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Главное – выдано предписание о приведении квартиры в прежнее состояние.

- Проверка самовольной перепланировки в Гусиноозёрске была проведена Госстройжилнадзором по обращению администрации города и управляющей организации. При выезде инспектор установил, что собственник помещения в многоквартирном доме демонтировал несущую стену между ванной и санузлом. Органы местного самоуправления настаивают на приведении помещения в прежний вид в связи с опасностью, которую несёт демонтаж несущих стен дома, - сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии.

Снос несущих стен влечёт риск нарушить конструктив всего здания.

- Нужно понимать, что процедура получения разрешений на такие перепланировки – это не просто бюрократический механизм, а необходимость. Упростить процедуру недавно предложила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она предлагает извещать о перепланировках, и в целом о начале ремонтных работ председателя Совета дома. О том, насколько эта инициатива действительно поможет избежать опасных перепланировок, пока не известно, - отметил руководитель Гостройжилнадзора Николай Павлюк.
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