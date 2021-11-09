Соревнования проходили в ФСК Улан-Удэ
С 5 по 6 ноября в столице Бурятии прошли чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 11 регионов страны. Команда из Бурятии стала самой представительной – 80 человек, среди которых лидеры сборной: Вадим Эседов, Валентин Михалев, Максим Бальчугов и Юрий Катков.
По итогам двух соревновательных дней первое место – у сборной Бурятии. Второй стала команда Красноярского края, третьей – Иркутской области. Полный список победителей опубликован на сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
- За всю историю развития армрестлинга в республике наши спортсмены ежегодно становятся обладателями медалей всероссийского и международного уровней. На сегодняшний день в Бурятии 12 чемпионов мира, 20 чемпионов Европы и достаточное число чемпионов России. А эти соревнования станут отборочным для участия спортсменов на чемпионате и первенстве страны в следующем году, - поделился президент федерации армрестлинга Бурятии Александр Трескин.
Армрестлеры Бурятии победили на чемпионате и первенстве ДФО и СФО
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