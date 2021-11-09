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В Бурятии объявлен конкурс переводов стихов Дондока Улзытуева

В Бурятии объявлен конкурс переводов стихов Дондока Улзытуева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители получат денежные премии

5 декабря исполняется 85 лет со дня рождения бурятского поэта Дондока Улзытуева. К этой дате в Бурятии объявлен конкурс художественных переводов стихотворений поэта.

Участниками конкурса могут стать авторы от 16 лет. Для участия необходимо представить на конкурсную оценку переводы на русский язык стихотворений Дондока Улзытуева. Список опубликован в положении о конкурсе на сайте национальной библиотеки РБ. Конкурсант может подать на конкурс только один перевод. Заявки присылаются на электронную почту: konkurs214124@mail.ru с пометкой «На конкурс переводов» до 30 ноября.

Победители получат денежные премии в размере 5000 рублей (первое место), 3000 рублей (второе место), 2000 рублей (третье место), а также почётные дипломы. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журнале.

На творческом вечере к 85-летию Дондока Улзытуева, который состоится 10 декабря в национальной библиотеке республики, будут объявлены имена победителей и вручены награды. Результаты конкурса будут опубликованы 13 декабря на сайте министерства культуры региона, на сайте и на страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook нацбиблиотеки, сообщает пресс-служба НБ РБ.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия конкурс стихотворение перевод бурятский язык литература поэзия

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