Для того, чтобы получить право на отдых, нужно принимать активное участие в мероприятиях
Двое осуждённых из колонии-поселения №3, что находится в Улан-Удэ, провели выходные дома со своими родственниками.
Эти осуждённые принимали активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также в соревновании между спальными помещениями мужского отряда.
- Данный вид поощрения применяется для стимулирования осуждённых к правопослушному поведению, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые из улан-удэнской колонии-поселения провели выходные дома
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