Осуждённые из улан-удэнской колонии-поселения провели выходные дома

Для того, чтобы получить право на отдых, нужно принимать активное участие в мероприятиях



Двое осуждённых из колонии-поселения №3, что находится в Улан-Удэ, провели выходные дома со своими родственниками.



Эти осуждённые принимали активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также в соревновании между спальными помещениями мужского отряда.



- Данный вид поощрения применяется для стимулирования осуждённых к правопослушному поведению, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





