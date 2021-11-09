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Генконсульство Кореи передало гуманитарный груз больнице в Иркутске

Генконсульство Кореи передало гуманитарный груз больнице в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Врачи получили медицинские шапки, халаты, маски и бахилы

8 ноября генеральное консульство Республики Корея в Иркутске передало гуманитарный груз иркутской областной инфекционной больнице. Это около полутора тысяч медицинских халатов, столько же медицинских масок KF-94 и бахил, а также 6,6 тысяч медицинский шапок.

- 3 октября Республика Корея отметила один из главных государственных праздников – День основания государства. Ежегодно в честь праздника генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутск проводит торжественный приём. В этом году из-за пандемии коронавирусной решило закупить на деньги, предназначенные для проведения приёма, средства индивидуальной защиты для помощи медикам Иркутской областной инфекционной клинической больницы. В данном учреждении лечились наши сотрудники, кроме того медики инфекционной больницы помогли организовать вакцинацию наших сотрудников. Сегодняшняя акция – это благодарность врачам за их труд, - сказал генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким Се Ун.

Напомним, в прошлом году корейская провинция Кёнсанбук-до передала гуманитарный груз для иркутских медиков: 700 защитных костюмов многоразового использования. Костюмы поступили в амбулаторный ковидный центр, созданный на базе Иркутской городской клинической больницы №8. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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