Врачи получили медицинские шапки, халаты, маски и бахилы
8 ноября генеральное консульство Республики Корея в Иркутске передало гуманитарный груз иркутской областной инфекционной больнице. Это около полутора тысяч медицинских халатов, столько же медицинских масок KF-94 и бахил, а также 6,6 тысяч медицинский шапок.
- 3 октября Республика Корея отметила один из главных государственных праздников – День основания государства. Ежегодно в честь праздника генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутск проводит торжественный приём. В этом году из-за пандемии коронавирусной решило закупить на деньги, предназначенные для проведения приёма, средства индивидуальной защиты для помощи медикам Иркутской областной инфекционной клинической больницы. В данном учреждении лечились наши сотрудники, кроме того медики инфекционной больницы помогли организовать вакцинацию наших сотрудников. Сегодняшняя акция – это благодарность врачам за их труд, - сказал генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким Се Ун.
Напомним, в прошлом году корейская провинция Кёнсанбук-до передала гуманитарный груз для иркутских медиков: 700 защитных костюмов многоразового использования. Костюмы поступили в амбулаторный ковидный центр, созданный на базе Иркутской городской клинической больницы №8. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Генконсульство Кореи передало гуманитарный груз больнице в Иркутске
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