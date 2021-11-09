В Иркутске начался чемпионат России по хоккею с мячом

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В соревнованиях принимает участие 14 клубов



В Иркутске стартовал XXX чемпионат России по хоккею с мячом. Чемпионат открыла игра команд «Байкал – Энергия» (г. Иркутск) и «Динамо» (г. Москва).



На открытии директору клуба «Байкал – Энергия» Леониду Князькову вручили почётный знак министерства спорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры».



В чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021-2022 гг. примут участие 14 клубов: «Енисей» (г. Красноярск), «Динамо» (г. Москва), «СКА – Нефтяник» (г. Хабаровск), «Водник» (г. Архангельск), «Байкал – Энергия» (г. Иркутск), «Строитель» (г. Сыктывкар), «Кузбасс» (г. Кемерово), «Волга» (г. Ульяновск), «Уральский Трубник» (г. Первоуральск), «Ак Барс – Динамо» (г. Казань), «Старт» (г. Нижний Новгород), «Родина» (г. Киров), «Мурман» (г. Мурманск), «Сибсельмаш» (г. Новосибирск).



Соревнования пройдут в два этапа. На первом в рамках «регулярного» чемпионата команды сыграют по круговой системе в два круга: каждая команда проводит одну игру на своём поле и одну на поле соперника. Сроки проведения: с 7 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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