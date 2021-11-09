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В Бурятии коронавирус не сдаёт позиции

В Бурятии коронавирус не сдаёт позиции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки вновь выявили более 200 больных

По данным управления Роспотребнадзора на утро 9 ноября в Бурятии зарегистрировано 64 920 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (30 542) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 205 больных. Этот показатель выше отметки «200» установился недавно и продолжает держаться. Накануне сообщалось о 206 больных, до этого 207, вновь 206, 203, 195, 190, 185, 179 и т.д.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 171 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1443 койки: занято – 1157, свободно – 286 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,2%.
 
В стационарах получают лечение 1157 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 112 пациентов, из них старше 65 лет – 64, на ИВЛ – 69 пациентов, из которых старше 65 –43. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3745 человек.
 
Всего выздоровели от COVID-19 – 57 238 человек, в том числе 224 за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2039, за прошедшие сутки скончались восемь пациентов, из которых шесть были старше 65 лет.

Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 426 428 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 434 180 единиц. Завершили вакцинацию 310 074 человек.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об условиях отмены QR-кодов о вакцинации против коронавируса для посещения общественных мест. Для этого, по его словам, необходимо привить 80% населения, подлежащих вакцинации.
коронавирус профилактика

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