В Иркутской области расследуется дело о превышении полномочий

Нарушение выявила прокурорская проверка



В Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



По версии следствия, в июне в рамках реализации государственной программы региона «Развитие образования на 2019-2024 годы» отделом капитального строительства администрации Боханского района с коммерческой организацией заключены договоры подряда на выполнение работ по модернизации пищеблоков в пяти школах. Согласно имеющейся документации в июне и августе работы выполнены в полном объёме, приняты и оплачены заказчиком.



- Установлено, что фактически подрядные работы на сумму свыше 1,6 млн рублей не были завершены к началу учебного года, акты, подписанные должностным лицом администрации, содержали не соответствующие действительности сведения в части сроков и объёма выполненных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.



Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, отметили в пресс-службе регионального надзорного органа.

