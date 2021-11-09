Нарушение выявила прокурорская проверка
В Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
По версии следствия, в июне в рамках реализации государственной программы региона «Развитие образования на 2019-2024 годы» отделом капитального строительства администрации Боханского района с коммерческой организацией заключены договоры подряда на выполнение работ по модернизации пищеблоков в пяти школах. Согласно имеющейся документации в июне и августе работы выполнены в полном объёме, приняты и оплачены заказчиком.
- Установлено, что фактически подрядные работы на сумму свыше 1,6 млн рублей не были завершены к началу учебного года, акты, подписанные должностным лицом администрации, содержали не соответствующие действительности сведения в части сроков и объёма выполненных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, отметили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Иркутской области расследуется дело о превышении полномочий
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