В Бурятии сироте жильё предоставят через суд

В вопросе разбиралась прокуратура



В прокуратура Кижингинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении её жилищных прав. Заявительница относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилье по договору найма специализированных жилых помещений.



Девушка в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей, по достижению 18-летнего возраста жильём не обеспечена.



Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к министерству социальной защиты населения республики об обязании предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.



Коллегией по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

