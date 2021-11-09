В вопросе разбиралась прокуратура
В прокуратура Кижингинского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении её жилищных прав. Заявительница относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилье по договору найма специализированных жилых помещений.
Девушка в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей, по достижению 18-летнего возраста жильём не обеспечена.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к министерству социальной защиты населения республики об обязании предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.
Коллегией по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии сироте жильё предоставят через суд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для того, чтобы получить право на отдых, нужно принимать активное участие в мероприятиях
За сутки вновь выявили более 200 больных
Общедомовые приборы учёта были установлены с нарушением
Около половины опрошенных жителей республики в выходные сидят дома
Нарушение выявила прокурорская проверка
В вопросе разбиралась прокуратура
Водители могут воспользоваться объездной дорогой
Автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД
В Улан-Удэ днём до +4
Урожай собирают ежегодно
Государственная служба языкового перевода регулярно получает заявки об официальном переводе на бурятский язык
Рособрнадзор открыл горячую линию по вопросам количества контрольных работ в школах
Команда Улан-Удэнского авиазавода стала победителем на Кубке по рационализации и производительности
Школьники узнали возраст сосны и посидели за рулём трактора
Поставки шли с опережением графика