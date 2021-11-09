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Проезд на трассе «Байкал» в Бурятии будут закрывать каждые два часа

Проезд на трассе «Байкал» в Бурятии будут закрывать каждые два часа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Водители могут воспользоваться объездной дорогой

9 ноября с 18 часов вчера до 4 часов утра 10 ноября на охраняемом железнодорожном переезде, расположенном в населённом пункте Саратовка Тарбагатайского района Бурятии на 473 км ФАД Р-258 «Байкал» будут проводиться ремонтно-путевые работы.

- Переезд будет закрываться, и открываться каждые 2 часа, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Имеется объездная дорога через посёлок Николаевский Тарбагатайского района.

дорожный ремонт

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