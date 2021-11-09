Проезд на трассе «Байкал» в Бурятии будут закрывать каждые два часа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водители могут воспользоваться объездной дорогой



9 ноября с 18 часов вчера до 4 часов утра 10 ноября на охраняемом железнодорожном переезде, расположенном в населённом пункте Саратовка Тарбагатайского района Бурятии на 473 км ФАД Р-258 «Байкал» будут проводиться ремонтно-путевые работы.



- Переезд будет закрываться, и открываться каждые 2 часа, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Имеется объездная дорога через посёлок Николаевский Тарбагатайского района.



