Житель Бурятии получил срок за поддельные водительские права

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД



42-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения».



В суде установлено, что в январе мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, за 28 тысяч рублей приобрёл поддельное водительское удостоверение. Впоследствии он незаконно хранил его и использовал при управлении транспортным средством. В мае мужчину, управлявшего автомобилем, остановили сотрудники ГИБДД, которым он предъявил поддельный документ под видом подлинного.



Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

