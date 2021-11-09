Житель Бурятии получил срок за поддельные водительские права

Автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД
42-летний житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения».
В суде установлено, что в январе мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, за 28 тысяч рублей приобрёл поддельное водительское удостоверение. Впоследствии он незаконно хранил его и использовал при управлении транспортным средством. В мае мужчину, управлявшего автомобилем, остановили сотрудники ГИБДД, которым он предъявил поддельный документ под видом подлинного.
Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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