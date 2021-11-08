Государственная служба языкового перевода регулярно получает заявки об официальном переводе на бурятский язык
Отдел культуры Осинского района Иркутской области обратился в государственную службу языкового перевода Бурятии с просьбой помочь в переводе наименований своих подведомственных учреждений.
- Созданная летом прошлого года Государственная служба языкового перевода регулярно получает заявки об официальном переводе на бурятский язык различных текстов, табличек и вывесок, бланков, печатей и штампов государственных и муниципальных организаций и учреждений, объектов культурного наследия, дорожных указателей и не только. Поэтому необходимая помощь была незамедлительно оказана, - сообщили в минобрнауки Бурятии.
Теперь учреждения культуры Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области имеют вывеску на двух языках.
Бурятия помогает Иркутской области с переводом
Общество, Фото:
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