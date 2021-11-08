Родители школьников Бурятии смогут контролировать количество оценочных работ

Рособрнадзор открыл горячую линию по вопросам количества контрольных работ в школах



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продолжает мониторинг ситуации с количеством контрольных и проверочных работ в школах, сообщает минобрнауки Бурятии.



Ранее были подготовлены и направлены в регионы рекомендации по проведению оценочных процедур в общеобразовательных организациях.



Сообщается, что школам рекомендуется проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели не чаще одного раза в 2,5 недели. При этом объём учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объёма учебного времени, отводимого на изучение предмета в параллели в текущем году. Также рекомендуется не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках и не проводить для обучающихся одного класса более одной контрольной в день.



Кроме того, всем школам рекомендовано исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий для подготовки к проверочным работам или иным оценочным процедурам.



- Рособрнадзору важно получить информацию, как эти рекомендации исполняются в школах, чтобы в дальнейшем вести работу с конкретными образовательными организациями и региональными органами управления образованием. С этой целью мы открыли специальный почтовый ящик, куда родители могут направлять информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ, — сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.



Обращения можно направлять по адресу электронной почты: grafik_kr@obrnadzor.gov.ru



Уточняется, что обязательно нужно указать регион, школу и удобный способ обратной связи.

