В Бурятии ушла из жизни народная артистка России Галина Шелкова

Общество, Фото: из архива Русского драмтеатра

Галина Дмитриевна воплотила в жизнь женские образы многих исторических эпох



Вчера, 7 ноября, на 82-м году ушла из жизни народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Бурятской ССР, член Союза Театральных деятелей России Шелкова Галина Дмитриевна.



- Блистательная актриса, творческий, увлечённый любимым делом человек, она вписала немало ярких страниц в историю нашего театра, создала богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов – Анна в спектакле «Звезды на утреннем небе», Бабка Феня в спектакле «По соседству мы живём», Сверчкова в «Жанне», Голда в «Поминальной молитве». За каждой из этих работ – высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность, обаяние и, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность! – говорится в сообщении театра имени Бестужева.



Галина Дмитриевна воплотила в жизнь женские образы многих исторических эпох – Надежду Крупскую («Первые Ласточки»), Мадлена («Кабала святош»), Полину Андреевну и Шарлотту Ивановну («Чайка» и «Вишневый сад»), Марию («Смута»), Анну Кеннеди («Мария Стюарт»)…



Она прошла творческий путь длиной в 56 лет.



– Невосполнимая утрата для культуры Бурятии! Более полувека народная артистка России Галина Дмитриевна Шелкова блистала на сцене Русского драматического театра. За эти годы ею сыграно множество ролей, ролей глубоких, выдающихся, запоминающихся, раскрывающих все грани ее таланта. Она была не только прекрасная, неподражаемая актриса, но и, как говорят ее коллеги, удивительный по широте души человек, добрый, отзывчивый, готовый в любую минуту прийти на помощь. Галина Дмитриевна – яркая страница в истории Русского драмтеатра и всей культуры! – говорится в соболезновании министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.



Родилась Галина Дмитриевна на берегу Волги в городе Кинешма, по окончании школы успела поработать ученицей на Трикотажной фабрике. Но детская увлеченность танцем ещё в школьные годы помогла ей выйти на большую сцену настоящего театра. Она станцевала в спектакле «Дон Сезар де Базан» цыганские и испанские танцы и была принята во вспомогательный состав в качестве драматической актрисы театра в своем родном городе.



В Улан-Удэ она оказалась совершенно случайно в 1961 году, приняв приглашение режиссёра Ивана Проханова и, как оказалось, сделала свой профессиональный выбор на всю жизнь. Девушка родом из Ивановской области полюбила и приняла Бурятию всей душой.



Её первые роли сразу привлекли внимание любителей театрального искусства. А всё богатство артистических возможностей раскрылось в: Лауре («Девушка с кувшином»), в Аманде («День рождение Терезы»), в Зубаржат («Ночь лунного затмения»), в Варюхе («Поднятая целина»). Молодую актриса активно ввели в репертуар, а потом уже она поступила в Восточно-Сибирский государственный институт культуры на заочное отделение по специальности режиссура народных театров.



Первую высокую награду – медаль «За доблестный труд» и диплом Всероссийского фестиваля, посвящённого 100-летию со дня рождения В.И.Ленина – за роль Варюхи в «Поднятой целине» получила, будучи студенткой.



В 1972 году окончила полный курс Восточно-Сибирского государственного института культуры по специальности клубный руководитель самодеятельности театрального коллектива. В те годы, помимо плотной занятости в театре, Галина Дмитриевна вела очень большую общественную работу, была активисткой, депутатом Советского райисполкома.



В 1973 году Шелкова была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Бур.АССР», а спустя три года – почетного звания «Народная артистки Бур.АССР».



Её творческий рост обнаружил большой ролевой диапазон, одаренность, умение ярко и запоминающе донести до зрителя идеи и мысли, исполняемых её ролей: Алиман («Материнское поле», 1977 год), Дженни Малина («Трехгрошовая опера»,1974-1976 гг.), Нисса («Дурочка», 1978-1979 гг.).



Обладая большим сценическим мастерством, она в каждой работе удивляла непосредственностью и свежестью исполнения. И, в какой бы роли не видел её зритель, будь то Леонора («Девушка с кувшином»), Мирра («В списках не значился»), Агния («Не все коту масленица») – это женское обаяние, артистизм, изящество, вкус, чувство меры и правды.



Неоднократно за лучшую женскую роль сезона ей присуждались премии союза театральных деятелей Бурятии.



В 1979 году актрисе было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».



Галина Дмитриевна Шелкова была очень интересна и талантлива в классических пьесах. Она неподражаема в «Дядюшкином сне» в роли Софьи Петровны. Каждое её появление на сцене сопровождалось бурей аплодисментов и взрывом смеха. Комизм этой роли затейливо переплетался с трагической невозможностью этой дамы попасть в «высшее общество». А Бабушка в спектакле «Восемь любящих женщин» – очередное откровение в области женских судеб. Шарлота Ивановна в комедии «Вишневый сад» показательный пример того, как роль второго плана становится яркой, запоминающейся, глубокой, работающей на постижение чеховской драматургии.



Галина Шелкова принимала участие в Днях культуры в Бурятии в Москве в 1983 году, в юбилейном творческом отчете театра в Москве в 1988 году, в зарубежных гастролях в 1990 году.



За плодотворную творческую деятельность и большой вклад в области театрального искусства была удостоена почетных наград Республики Бурятия и России. В 2000 году получила почетное звание «Народная артистка России».



Гражданская панихида по народной артистке состоится 10 ноября. О месте прощания будет сообщено дополнительно.

