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Улан-удэнец написал в соцсети просьбу отремонтировать остановочный павильон на конечной маршрута №46.
- Вопрос об остановке в ДНТ «Подснежник», конечная остановка маршрута номер 46 требует ремонта. Жители сказали, что «в неё кто-то врезался и разбили в пух и прах, - написал пользователь Instagram.
Сотрудники комбината по благоустройству после поступления запроса отремонтировали остановочный пункт. Здесь установили павильон, скамейку и урну, сообщили в пресс-службе мэрии.
Улан-удэнец добился ремонта остановки на конечной маршрута №46
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