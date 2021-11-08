Улан-удэнец добился ремонта остановки на конечной маршрута №46

Жалоба появилась в соцсети



Улан-удэнец написал в соцсети просьбу отремонтировать остановочный павильон на конечной маршрута №46.



- Вопрос об остановке в ДНТ «Подснежник», конечная остановка маршрута номер 46 требует ремонта. Жители сказали, что «в неё кто-то врезался и разбили в пух и прах, - написал пользователь Instagram.



Сотрудники комбината по благоустройству после поступления запроса отремонтировали остановочный пункт. Здесь установили павильон, скамейку и урну, сообщили в пресс-службе мэрии.

