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В Бурятии подвели итоги «ковидных» проверок в нерабочие дни

В Бурятии подвели итоги «ковидных» проверок в нерабочие дни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике была усилена работа мобильных групп

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова в республике была усилена работа мобильных групп. Всего ежедневно работали 83 группы.

В состав мобильных групп входят сотрудники исполнительных и муниципальных органов власти, Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии.

- За период нерабочих дней мобильные группы обследовали 3467 объектов. В ходе рейдов оценивалось качество проведения противоэпидемических мероприятий на объектах, качество организации пропуска по QR-кодам на предприятия общественного питания, объекты торговли, кинотеатры, театры, музеи, спортивные объекты, фитнес-центры, салоны красоты, гостиницы, дома отдыха. Особое внимание уделялось коллективным средствам размещения, в том числе и расположенных на берегу Байкала, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Мобильные группы по транспорту проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на межмуниципальном и городском общественном транспорте. Всего было проверено 491 транспортных средства, 2500 пассажиров.

В правительстве Бурятии сообщили о выявленных нарушениях.

- В ходе обследования выявлялись нарушения масочного режима посетителями и сотрудниками предприятий, проведения дезинфекционных мероприятий, термометрии посетителей, проверки QR-кодов, несоблюдение ограничений по рассадке за столами и другие, - говорится в сообщении.

По факту выявленных нарушений составлено 695 протоколов об административных нарушениях (по ст.15.1. Закона Бурятии и по ст.20.6.1 КоАП РФ)

Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Бурятии возбуждено 26 производств по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
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