Жители Бурятии оценили качество дорог

Учитывалось не только состояние дорог, но и работа дорожных служб, и риск попасть в ДТП
Мнение людей о качестве дорог в России ухудшилось по сравнению с тем, которое было в начале 2021 года. Об этом говорится в совместном исследовании «Ингосстраха» и Финансового университета при правительстве РФ. Опросы проводились в городах с населением более 250 тысяч человек.
Респонденты давали оценку состоянию дорожного полотна в городе и на прилегающих территориях. Также учитывалась работа дорожных служб, полиции и риск попасть в ДТП или пробку.
Опрошенные жители Бурятии оценили дороги и качество обслуживания на них на 59% из 100. Согласно таблице на сайте компании «Ингосстрах», это значит, что состояние на дорогах республики оценивается как хорошее и «скорее удовлетворительное». За 100 баллов приняты показатели лучшего города. На их основании был рассчитан итоговый индекс состояния дорожного хозяйства.
Согласно размещённым данным, в целом по крупным и средним российским городам оценка населением состояния дорожного хозяйства ухудшилась. Так, в 1 квартале 2021 года доля тех, кто оценивает состояние дорог в своём городе как хорошее и скорее удовлетворительное, составляла 56%. Сегодня полностью или в основном довольны состоянием дорожного полотна 50% жителей крупных и средних городов.
Самую высокую оценку состоянию дорог и работе дорожного хозяйства в своих городах дали жители Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска, Магнитогорска, Владикавказа, Набережных челнов, Калуги, Махачкалы и Нижневартовска. Наиболее отрицательно оценили состояние дорожного хозяйства в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.
- Рейтинг, подготовленный нашей компанией в партнерстве с Финансовым университетом, позволяет в регионах отслеживать качество состояния дорожного хозяйства, которое напрямую влияет на аварийность, и привлекать внимание ответственных органов к вопросу безопасности на дорогах, – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
Жители Бурятии оценили качество дорог
Общество, Фото:
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