Слёт прошёл в формате онлайн-игры, которая состояла из четырёх туров
В Бурятии состоялся традиционный международный дистанционный слёт девятиклассников «Оюун бэлиг-2021», посвящённый Году науки и технологий. Он прошёл в рамках месячника бурятского языка.
Как сообщили в республиканском центре «Бэлиг», в конкурсе приняли участие 19 школ Бурятии, а также школа «Монгол Оюу №10» города Дархан Монголии.
- Участники показали знание бурятского языка и литературы, а также свои творческие способности и актерский талант, - рассказали работники центра «Бэлиг».
В первом туре «Юун? Хаана? Хэзээ?» («Что? Где? Когда?») прошли викторины о выдающихся деятелях Бурятии. «Одото саг» - по рубрике «Известные учёные моего села (города)» на платформе Zoom были прослушаны интересные доклады об ученых. В конкурсе капитанов «Я б в ученые пошёл, пусть меня научат» ребята подготовили видеоролики об учёных. В туре «История великих открытий» - были представлены комиксы, придуманные и нарисованными учениками.
Как сообщает минобрнауки Бурятии, слёт проходил в социальной сети «ВКонтакте» на странице муниципального центра развития бурятского языка «Хүгжэлтэ».
19 школ Бурятии и одна монгольская приняли участие в слёте «Оюун Бэлиг»
Общество, Фото:
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