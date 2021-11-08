Дирижёр из Калмыкии возглавил оркестр театра песни и танца в Забайкалье

Баатр Лиджи-Гаряев руководил Национальным оркестром Калмыкии



Новым руководителем оркестра театра песни и танца «Амар сайн» в Забайкальском крае стал дирижёр из Калмыкии Баатр Лиджи-Гаряев. Под его руководством коллектив подготовил свежую программу «Чарующие звуки инструментов».



Как отмечает Баатр Лиджи-Гаряев, каждый день он впитывает музыкальный материал, постигает новую культуру, в том числе ежедневно слушает бурятский язык. По словам артистов национального театра песни и танца «Амар сайн», коллектив рад приходу нового талантливого специалиста.



В планах у руководителя оркестра в следующем году показать искусство театра «Амар сайн» на своей родной земле в Калмыкии.



Баатр Лиджи-Гаряев родился в творческой семье. Закончил музыкальную школу, затем поступил в Элистинское училище искусств, создал ансамбль калмыцкого фольклора «Йорял» («Благопожелание»). Долгие годы возглавлял Национальный оркестр республики Калмыкия, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

