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Дирижёр из Калмыкии возглавил оркестр театра песни и танца в Забайкалье

Дирижёр из Калмыкии возглавил оркестр театра песни и танца в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com.
Баатр Лиджи-Гаряев руководил Национальным оркестром Калмыкии

Новым руководителем оркестра театра песни и танца «Амар сайн» в Забайкальском крае стал дирижёр из Калмыкии Баатр Лиджи-Гаряев. Под его руководством коллектив подготовил свежую программу «Чарующие звуки инструментов».

Как отмечает Баатр Лиджи-Гаряев, каждый день он впитывает музыкальный материал, постигает новую культуру, в том числе ежедневно слушает бурятский язык. По словам артистов национального театра песни и танца «Амар сайн», коллектив рад приходу нового талантливого специалиста.

В планах у руководителя оркестра в следующем году показать искусство театра «Амар сайн» на своей родной земле в Калмыкии.

Баатр Лиджи-Гаряев родился в творческой семье. Закончил музыкальную школу, затем поступил в Элистинское училище искусств, создал ансамбль калмыцкого фольклора «Йорял» («Благопожелание»). Долгие годы возглавлял Национальный оркестр республики Калмыкия, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.  
Забайкальский край

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