В Улан-Удэ днём до +4
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 ноября местами по республике небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -1,-6, по юго-западу и северу -19,-24, днём +2,+7, местами -1,-6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -11,-13, днём +2,+4.
В Бурятии сегодня ветрено
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Общество, 09.11.2021
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