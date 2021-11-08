Поставки шли с опережением графика
В рамках национального проекта «Здравоохранение» на 2021 год была запланирована поставка 85 новых автомобилей, из которых 36 автомобилей поставлены минпромторгом России в рамках опережающей поставки.
49 автомобилей закупил территориальный центр медицины катастроф Бурятии. Сегодня оставшиеся четыре УАЗа поставлены в Бурятию. Их получат: Баргузинский, Баунтовский, Закаменский и Окинский районы. 3 августа поставщик, опережая график, уже поставил 45 единиц техники класса: Нива, Лада-Гранта, Лада-Ларгус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
- Машины направлены на улучшение качества оказания медицинской помощи. Все 21 район Бурятии получают автомобили с целью организации доступности медицинской помощи именно сельскому населению для доставки пациентов в медицинские организации и для доставки медицинских бригад к пациентам, – рассказал Вячеслав Тимкин, главный врач ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия».
85 автомобилей для районных больниц поставлены в Бурятию
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