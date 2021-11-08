Лесники Бурятии заготовили 700 кг семян для восстановления леса



Лесники заготавливают семена в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главная цель нацпроекта – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства леса в 100% соотношении к 2024 году.



В этом году лесники перевыполнили план по заготовке семян лесных растений на 75%. Они заготовили 700 кг семян сосны, при плане в 400 кг., сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Такой запас позволит восстанавливать лес в республике даже в неурожайные годы. Сейчас Семена хранятся в стеклянных бутылях в сухом и холодном помещении.- В бутылях с семенами также есть кобальтовая бумага, которая помогает определить, что соблюдается необходимая влажность. Если не соблюдать условия влажности, то кобальтовая бумага синего цвета становится розовой, - рассказала инженер по лесовосстановлению Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анна Салисова.Весной семена высеют в лесных питомниках, а затем выращенные заботливой рукой лесников сосенки высадят на погибших от пожаров территориях.- У нас сформирован очень хороший качественный запас семян лесных растений. Поэтому мы планируем увеличить количество лесных питомников для выращивания посадочного материала и увеличить площади восстановленных лесов, - поделился заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.