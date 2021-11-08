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Лесники Бурятии заготовили 700 кг семян для восстановления леса

Лесники Бурятии заготовили 700 кг семян для восстановления леса
Общество,  Фото:РАЛХ
Семена хранятся в стеклянных бутылях

В этом году лесники перевыполнили план по заготовке семян лесных растений на 75%. Они заготовили 700 кг семян сосны, при плане в 400 кг., сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Такой запас позволит восстанавливать лес в республике даже в неурожайные годы. Сейчас Семена хранятся в стеклянных бутылях в сухом и холодном помещении.

- В бутылях с семенами также есть кобальтовая бумага, которая помогает определить, что соблюдается необходимая влажность. Если не соблюдать условия влажности, то кобальтовая бумага синего цвета становится розовой, - рассказала инженер по лесовосстановлению Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анна Салисова.

Весной семена высеют в лесных питомниках, а затем выращенные заботливой рукой лесников сосенки высадят на погибших от пожаров территориях.

- У нас сформирован очень хороший качественный запас семян лесных растений. Поэтому мы планируем увеличить количество лесных питомников для выращивания посадочного материала и увеличить площади восстановленных лесов, - поделился заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.

Лесники заготавливают семена в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главная цель нацпроекта – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства леса в 100% соотношении к 2024 году.
РАЛХ

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