В Бурятии дети попробовали себя в роли лесников

Школьники узнали возраст сосны и посидели за рулём трактора
В гости к сотрудникам Верхне-Талецкого лесхоза и лесничества в Хоринском районе Бурятии пришли ребята из школьного лесничества «Тальян». Лесники рассказали ребятам о своей профессии, продемонстрировали лесопожарную технику и оборудование, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
- Больше всего детям понравилась техника. Мальчишки и девчонки выстроились в очередь, чтобы посидеть за рулём трактора и автоцистерны. Задавали очень много вопросов о работе в лесном хозяйстве, интересных случаях на работе и лесных животных, - рассказала мастер леса Верхне-Талецкого лесхоза Оксана Зубакина.
Затем ребята научились пользоваться лесными инструментами, потушили условный лесной пожар и определили возраст деревьев в лесу.
- Лесники показали нам, как правильно измерить диаметр дерева, и мы измерили сосну с возрастным буравом. Сосне оказалось 72 года! - рассказали дети.
В конце встречи школьники получили в подарок книжки «Друзья леса» и яркие памятки о правилах поведения на природе.
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Общество, Фото:
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