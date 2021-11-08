Комитет городского хозяйства Улан-Удэ отмечает 99-летие

В 1922 году Верхнеудинское городское управление было переформировано в Верхнеудинский коммунальный отдел



Сегодня комитет городского хозяйства Улан-Удэ отмечает 99-летие со дня основания.



8 ноября 1922 года на основании приказа Прибайкальского Губернского революционного комитета Верхнеудинское городское управление было переформировано в Верхнеудинский коммунальный отдел. Вся работа коммунального отдела теперь была сосредоточена исключительно на благоустройстве города, эксплуатации зданий, сооружений и др. От обязанности установления и сбора налогов, вопросов землепользования, народного образования, здравоохранения и др. коммунальный отдел был освобождён.



В ведении подоотдела благоустройства и эксплуатации городских земель находилось распределение сенокосных угодий, пахотных земель, отвод мест под новое кладбище в соответствии с имеющейся его планировкой, тем самым избавляя город от будущих эпидемий; контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в черте города, организация садов в черте города.



Подотдел предприятий общего пользования отвечал за ремонт центральных колодцев для правильного водоснабжения всего населения пригодной водой, за постройку уличной канализационной системы по городу, во избежание заливки города от дождей и загрязнения; за проведение учета и правильную работу по эксплуатации всех помещений, предприятий.



Материальный подотдел следил за укреплением береговых дамб в районе моста через реку Уду для предотвращения размывания берега и разрушения моста; проводил работу по расширению электрической сети и наружного освещения всего города; планировал и строил все городские базары.



В жилищном подотделе вели перерегистрацию и учёт всех жилых, торговых помещений по Верхнеудинску, выполняли очистку города от разрушенных, непригодных для жилья зданий.



Сегодня в жилищно-коммунальной сфере столицы Бурятии работают почти шесть тысяч человек без учёта коллективов управляющих организаций.



100-летие комитета городского хозяйства включено в календарь знаменательных и памятных дат Бурятии на 2022 год.

