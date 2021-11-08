Более 65 км трассы «Байкал» защитили слоями износа

Технология позволяет восстановить технические характеристики дорожного покрытия



Работы по устройству защитных слоев износа завершены на восьми участках федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском и Мухоршибирском районах Бурятии, а также в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Дорожники выполнили работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси. Также на участках устроили водоотвод, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.



Технология устройства слоёв износа позволяет устранить деформации, восстановить технические характеристики дорожного покрытия, а также защитить нижележащие слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.



Справка:



В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 1054 км федеральных автодорог, проходящих по территории трёх регионов (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это автомобильные дороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, а также участок км 100 – км 719 трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.









