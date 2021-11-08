Технология позволяет восстановить технические характеристики дорожного покрытия
Работы по устройству защитных слоев износа завершены на восьми участках федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском и Мухоршибирском районах Бурятии, а также в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Дорожники выполнили работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси. Также на участках устроили водоотвод, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.
Технология устройства слоёв износа позволяет устранить деформации, восстановить технические характеристики дорожного покрытия, а также защитить нижележащие слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.
Справка:
В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал» находится 1054 км федеральных автодорог, проходящих по территории трёх регионов (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это автомобильные дороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, а также участок км 100 – км 719 трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.
Более 65 км трассы «Байкал» защитили слоями износа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
О решении объявил глава Бурятии Алексей Цыденов
Технология позволяет восстановить технические характеристики дорожного покрытия
В Бурятии назвали основные темы интернет-обращений жителей
Призывники повторно сдают тесты на коронавирус
Николай Цискаридзе в 2014 году стал сопредседателем попечительского совета Бурятского хореографического колледжа
Артист ушёл из жизни в 1997 году
За почти четыре года не было составлено ни одного административного протокола
Переписчики пришли в здание епархиального управления
К мероприятиям было привлечено более 700 военнослужащих
Переписчиками стали сотрудники колоний
За сутки выявили более 240 больных
Улан-удэнка Светлана несколько раз отправляла заявку и наконец приняла участие в шоу
Илья Варламов назвал произошедшее в Улан-Удэ «удивительной историей»
Опасные игры запечатлели на Степной протоке
Стрельба по целям на огромном экране ведётся с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии