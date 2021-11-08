В Бурятии призывники готовятся к боевой учёбе

Призывники повторно сдают тесты на коронавирус



В соединение управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, прибыли более 60 военнослужащих для прохождения военной службы по призыву.



- На сборных пунктах перед отправкой в войска призывники были обеспечены вещевым имуществом, банковскими картами, а также медицинскими средствами защиты и дезинфекции. После размещения в учебном подразделении военнослужащие повторно сдадут тест на наличие коронавирусной инфекции. После этого с ними будет проведён этап общевойсковой подготовки, в ходе которого инструкторы проведут занятия по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке. Неотъемлемым элементом распорядка дня молодого пополнения станет термометрия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



После прохождения курса молодые люди будут приведены к военной присяге. Затем они приступят к боевой учёбе в составе штатных подразделений.





