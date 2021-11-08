Артист ушёл из жизни в 1997 году
9 ноября исполняется 100 лет со дня рождения актёра Русского драматического театра имени Бестужева, народного артиста РСФСР Иннокентия Юхневича. В честь памятной даты коллектив театра возложит цветы к мемориальной доске.
Иннокентий Владимирович Юхневич родился 9 ноября 1921 года в деревне Москали Томской области. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а до этого успел поработать инспектором Райсобеса в селе Туган, поваром в железнодорожном буфете станции Шира. Именно здесь, в привокзальном ресторане, его талант отметила актриса эвакуированного минского театра. Она посоветовала бросить всё и учиться актёрскому мастерству. В 1947 году после окончания института актёр играл на сцене театров Томска, Балашева, Котласа, Павлова-на-Оке, Шадрина.
В 1968 году Иннокентий Юхневич приехал в Бурятию уже зрелым мастером и присоединился к труппе Русского драматического театра. Первая роль на уланудэнской сцене – Малюта Скуратов в спектакле «Иван Грозный».
Его актерская судьба сложилась счастливо. За 50 лет творческой деятельности Иннокентий Юхневич создал более 250 ярких и запоминающихся ролей. Лучшими работами актера на сцене Русского театра были: Будулай в «Цыгане», Судаков в «Гнезде глухаря», Игнат и Назар Родионов в «Разрыв-траве», Мультик в «Вечере», Изольд Тимофеевич в «Жанне», Жан-Жак Бутон в «Кабале святош», Сорин в «Чайке», князь Шуйский в «Смуте».
Коллега по сцене Клавдия Никулина говорила, что более чуткого и тонкого партнёра она не встречала.
За высокие заслуги в области театрального искусства Юхневичу были присвоены звания «Заслуженный артист РСФСР» и «Народный артист РСФСР».
Артист ушёл из жизни в 1997 году. В марте 2014 года в рамках акции «Память» состоялось открытие мемориальной доски народному артисту РСФСР Иннокентию Юхневичу на фасаде дома по улице Ранжурова, 10.
По информации театра имени Бестужева
В Бурятии отметят 100-летие со дня рождения артиста Иннокентия Юхневича
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