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В Улан-Удэ не обнаружили «вейп-надзор»

В Улан-Удэ не обнаружили «вейп-надзор»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За почти четыре года не было составлено ни одного административного протокола

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила о проблеме, связанной с продажей электронных сигарет и вейпов. С 2018 года в республике установлен законодательный запрет на розничную продажу несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции. За продажу вейпов подросткам полагается штраф в размере до 30 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, в Улан-Удэ за соблюдением этого запрета не следят.

- Мы провели проверку и установили, что обязанность по контролю на местах не исполняется. На момент проверки перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, в Улан-Удэ, Баунтовском, Муйском, Селенгинском районах не определён. По этой причине с момента принятия закона протоколы об административных правонарушениях не составлялись, - сообщила на своей странице Наталья Ганькина.

Детский омбудсмен направила в адрес мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова заключение о необходимости обеспечить контроль за соблюдением установленного запрета. После этого администрация города выпустила соответствующее постановление. С 20 октября следить за тем, не продают ли электронные сигареты и вейпы подросткам, обязаны сотрудники управления потребительского рынка и предпринимательства.

По оценке специалистов, мнение которых приводит Наталья Ганькина, содержание никотина в электронных сигареты и вейпах всё же способствует формированию никотиновой зависимости и не является безопасной альтернативой.

- Вдыхание разогретых паров приводит к поражению слизистой оболочки носоглотки, гортани, трахеи, развитию хронического воспаления верхних и нижних дыхательных путей, острым аллергическим реакциям. Данный вид зависимости, так же, как и курение, является фактором риска развития онкологических заболеваний, - напомнила детский омбудсмен Бурятии.
уполномоченный по правам ребенка

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