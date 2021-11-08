За сутки выявили более 240 больных
За сутки в Забайкальском крае выявлено 368 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 80 184 забайкальцев.
За прошедшие сутки 242 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 67 467.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 203 человека находятся в тяжёлом состоянии, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 686 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено семь летальных случаев от коронавируса.
С 8 по 14 ноября введены ограничения в деятельности образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте министерства образования и науки Забайкальского края, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последние дни суточный прирост заразившихся коронавирусом превышает отметку «200». На сегодня общее число случаев заражения составляет 64 715. За последние сутки выявили 206 больных.
Коронавирус в Забайкалье перешагнул отметку в 80 тысяч
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