Илья Варламов назвал произошедшее в Улан-Удэ «удивительной историей»
Известный российский блогер Илья Варламов в очередном выпуске своего YouTube-шоу «Чё происходит» (18+) рассказал о конфликте в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 октября в торговом центре произошёл конфликт между посетителями и местной охраной. Несколько пожилых женщин, пришедших в ТЦ без QR-кодов, толкали охранника, чтобы пройти внутрь здания, и устроили скандал.
«Больше всего мне жалко не нас, бизнесменов, а охранников, которые просто выполняют свою работу и получают весь этот негатив. Весь удар пал на обслуживающий персонал.» - комментировала ситуацию предприниматель из Бурятии Аюна Саганова, которая опубликовала ролик с конфликтом в своих соцсетях.
Илья Варламов не остался в стороне и дал свою оценку происходящему. В своём шоу «Чё происходит» он рассказывал, как «бурятские пенсионерки взяли штурмом торговый центр».
В красках описав произошедшую ситуацию, блогер назвал всю эту историю удивительной.
- Я в последнее время был во многих европейских странах, и там сложно себе представить такой «бабушкин прорыв». Но у нас, конечно – за милое дело. Самое интересное, что если бы охранники настояли и не пустили их, представляю, какой бы вой подняли в соцсетях – как это так, обижать бабушку, божьего одуванчика. Потому что в России считается, что бабушка всегда права – даже если она ковид-диссидентка и не хочет прививаться, – сделал вывод Варламов.
Блогер Варламов рассказал о бурятском конфликте из-за QR-кодов
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