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В Улан-Удэ дети гуляли по неокрепшему льду

В Улан-Удэ дети гуляли по неокрепшему льду
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Опасные игры запечатлели на Степной протоке

На реках Улан-Удэ едва начался процесс ледообразования, как уже горожане замечают играющих на льду детей. В паблике ves_ulan_ude_ подписчик выложил фото подростков, которые забавлялись на Степной протоке. Лёд в тех местах ещё не полностью сформировался, и кое-где видны открытые участки воды.

- Очень опасно. Река ещё не замёрзла. Целая куча ребятишек бегают около моста протоки, по реке, - написал подписчик.

В комментариях горожане принялись осуждать родителей, детей и предложили сотрудников правоохранительных органов дежурить около берегов. Родителей призывают предупредить своих детей об опасностях на реках:

«Естественный отбор», «Это как родители не теряют своих детей?! Теперь в оба глаза за ними смотреть нужно», «Пусть Росгвардия дежурят», «А потом: «Ой, мы ходили по осени по льду, и он вдруг треснул, я тонуть начал, а лодку дома забыл». Родители: «Ой, мы вообще не знаем, где сыночка наш гуляет, вот не досмотрели, как он там оказался тоже ни слухом, ни духом», - написали подписчики.
река

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