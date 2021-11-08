Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь выше 200

В отделениях реанимации находится 120 пациентов
По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии коронавирус выявили у 206 жителей.
Суточный прирост недавно поднялся выше отметки «200» и пока держится примерно на одном уровне. Так, если вчера обнаружили 206 новых заражённых, позавчера их было 207, до этого 206, 203, 195, 190, 185, 179 и т.д.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии с начала пандемии достигло 64 715. Из них 47% (30 448) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 57 014 человек. Накануне вылечились 287 пациентов.
Умерли за минувшие сутки семеро больных коронавирусом. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что четверо скончавшихся были старше 65 лет, а трое младше этого возраста. Всего же с начала пандемии от COVID-19 умер 2031 житель Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1200 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Число госпитализированных в последнее время только растёт; за сутки их стало больше на 47.
В отделениях реанимации находится 120 пациентов (на трое больше, чем днём ранее). Из них 67 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 69 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1441 койка: занято – 1200, свободно – 241 койка. Занятость коечного фонда составляет 83%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3698 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 12 172 человек.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 421 209 человек. Завершили вакцинацию 309 054 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 декабря продлили работу по QR-кодам для посещений заведений общепита, сферы культуры, оказания бытовых услуг, гостиниц и отелей, домов отдыха, торгово-развлекательных центров, организаций торговли.
Граждане, получившие первый компонент вакцинации от COVID-19, на основании справки от врача теперь могут посещать торговые центры, торгово-развлекательные центры, торгово-развлекательные комплексы, а также предприятия общественного питания и другие предприятия розничной торговли непродовольственными товарами.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь выше 200
Общество, Фото:
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