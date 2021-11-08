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Далай-лама обратился к жителям буддийских регионов России

Далай-лама обратился к жителям буддийских регионов России
Общество, 
Далай-лама заявил, что в России возрождается интерес к учению Будды

Роль России в будущем мире очень важна, в её традиционно буддийских регионах возрождается интерес к учению Будды, которое необходимо глубже исследовать, заявил Далай-лама XIV. Об этом он сказал на онлайн-учениях для россиян, сообщает РИА Новости.

- Географически Россия очень важна. Эта часть мира очень важна. Традиционно ряд российских республик, регионов являются буддийскими – их население практикует буддизм. И многие выдающиеся буддийские наставники происходят из этих республик, - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о роли России в будущем.

В настоящее время, по его словам, в российских буддийских регионах наблюдается «новый интерес к учению Будды». «Наиважнейшим сейчас является образование: необходимо изучать буддизм», - цитирует Далай-ламу РИА Новости.

Он обратился к жителям буддийских регионов России, заявив, что очень важно «сохранять культурные богатства своих предков».

Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трёх тысяч. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.


буддизм Далай лама

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