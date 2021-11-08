Прохожие спасли мужчину от нападения разгневанного горожанина
33-летний житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
Следствием и судом установлено, что 15 августа в течение дня мужчина у себя дома употреблял алкогольные напитки, а вечером направился в ближайший продуктовый магазин за очередной порцией спиртного. В магазине, расположенном на улице Батожабая, он повстречал 32-летнего знакомого, к которому испытывал давнюю неприязнь.
Чтобы выяснить отношения они отошли к крыльцу магазина. Во время беседы между мужчинами произошла ссора, в ходе которой улан-удэнец выхватил из кармана нож и нанёс им несколько ударов в грудь, живот и поясничную область собеседника. Потерпевший упал на землю, после чего схватился руками за лезвие ножа, когда нападавший пытался нанести ещё удары, и, рывком обезоружил его. В это время к месту происшествия стали подходить люди, в связи с чем, мужчина не смог довести до конца свои преступные действия. Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнец из неприязни едва не убил знакомого
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Далай-лама заявил, что в России возрождается интерес к учению Будды
Прохожие спасли мужчину от нападения разгневанного горожанина
Инцидент произошёл во время проведения рейда
Нарушения закона потребовали прокурорского реагирования
Владельца оштрафовали за нарушение закона
В дело вмешалась прокуратура
Эти изменения связаны со строительством моста через Уду
Днём по республике +2,-3, местами -7,-12
Во время рейдов с пассажирами и водителями проводятся беседы о необходимости носить маски
Они избили потерпевшего до смерти
Буузный бум в старом городе, парк аттракционов на площади Революции, стройки в центре и многое другое
Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
«У зоопарка большая многолетняя база по изучению манулов», - отметили в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Скончались три пациента с коронавирусом
На фото — День Великой Октябрьской социалистической революции и День народного единства, снятые в разные годы в Улан-Удэ