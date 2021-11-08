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Улан-удэнец из неприязни едва не убил знакомого

Улан-удэнец из неприязни едва не убил знакомого
Общество,  Фото:pexels.com
Прохожие спасли мужчину от нападения разгневанного горожанина

33-летний житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Следствием и судом установлено, что 15 августа в течение дня мужчина у себя дома употреблял алкогольные напитки, а вечером направился в ближайший продуктовый магазин за очередной порцией спиртного. В магазине, расположенном на улице Батожабая, он повстречал 32-летнего знакомого, к которому испытывал давнюю неприязнь.

Чтобы выяснить отношения они отошли к крыльцу магазина. Во время беседы между мужчинами произошла ссора, в ходе которой улан-удэнец выхватил из кармана нож и нанёс им несколько ударов в грудь, живот и поясничную область собеседника. Потерпевший упал на землю, после чего схватился руками за лезвие ножа, когда нападавший пытался нанести ещё удары, и, рывком обезоружил его. В это время к месту происшествия стали подходить люди, в связи с чем, мужчина не смог довести до конца свои преступные действия. Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
убийство

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