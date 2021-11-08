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В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней ранее судимой женщины. Она подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
По данным следствия, днём 1 ноября в посёлке Таксимо Муйского района комиссией в составе работников местной администрации и участкового уполномоченного полиции проводились проверки соблюдения гражданами и организациями требований действующего санитарного законодательства. В одном из продуктовых магазинов пьяная женщина после фиксации допущенного ею правонарушения оказала неповиновение полицейскому, а затем на улице при следовании в служебный автомобиль нанесла сотруднику несколько ударов кулаками и ногами по различным частям тела.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии пьяная женщина без маски набросилась на полицейского с кулаками
Общество, Фото:
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