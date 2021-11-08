В Улан-Удэ жилинспекция запрашивала документы до начала проверок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушения закона потребовали прокурорского реагирования



Прокуратура Бурятии проверила соблюдение закона о защите прав предпринимателей в деятельности управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ.



Установлено, что в нарушение закона инспекция при организации мероприятий по контролю запрашивала у управляющих компаний документы до начала проведения проверок. Допускалась выдача предписаний с необоснованно короткими сроками исполнения.



Кроме того, должностными лицами инспекции не соблюдался предусмотренный законом суточный срок направления уведомлений о проведении внеплановой выездной проверки.



- Вскрыты факты невнесения в государственную информационную систему ЖКХ сведений о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц или предпринимателей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Руководителю инспекции внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.

