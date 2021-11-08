В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в пункте приёма и пункта приёма и отгрузки древесины, расположенный в Железнодорожном районе Улан-Удэ, нарушал трудовое закон.
Установлено, что восемь работников лесоприёмного пункта осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, в отношении троих работников не осуществлялись отчисления налогов и страховых взносов.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, произведены соответствующие отчисления.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ работники лесприёмного пункта работали без договоров
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