В Улан-Удэ работники лесприёмного пункта работали без договоров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в пункте приёма и пункта приёма и отгрузки древесины, расположенный в Железнодорожном районе Улан-Удэ, нарушал трудовое закон.



Установлено, что восемь работников лесоприёмного пункта осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, в отношении троих работников не осуществлялись отчисления налогов и страховых взносов.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, произведены соответствующие отчисления.



В отношении работодателя возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

