Местами по Бурятии снег

Днём по республике +2,-3, местами -7,-12



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 ноября по республике: местами снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12,-17, местами при снеге -3,-8, по северу и юго-западу -21,-26, днём +2,-3, местами -7,-12.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -12,-14, днём -1,-3.



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