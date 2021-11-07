Усольчанка убила сожителя

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу



В Усолье-Сибирском предъявлено обвинение жительнице в совершении убийства 39-летнего мужчины.



По версии следствия, 48-летняя женщина на почве ревности ударила ножом своего сожителя в область грудной клетки. Затем она вывела мужчину в подъезд, где посадила в угол у двери. Через некоторое время он скончался на месте происшествия.



- Следователями СК совместно с сотрудниками полиции женщина была задержана. Судом по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

