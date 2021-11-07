Болельщики подарили бурятскому борцу более 1,5 млн

Сбор народного вознаграждения для спортсмена был объявлен в октябре в соцсети
Более 1,5 миллиона рублей подарили Евгению Жербаеву болельщики. Об этом сообщается в паблике борцов Иркутской области.
- Месяц назад уроженец Нукутского района Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по вольной борьбе. Впервые за несколько лет борец, представляющий Бурятию и Иркутскую область, выиграл медаль мирового турнира. Почти сразу же в нашем аккаунте был объявлен сбор народного вознаграждения для борца. За этот месяц подписчики @wrest_irk собрали 1 663 069 руб. Благодарим всех любителей борьбы, принявших участие в сборе! – говорится здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 70 кг. В борьбе за бронзу он оказался сильнее спортсмена из Армении. Поединок завершился разгромной победой Жербаева со счётом 6:0.
На торжественной встрече в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ Евгений Жербаев признался, что после выигранной медали «сейчас глаза горят», и ему не терпится отправиться на тренировки. Борец пообещал, что будет добиваться новых крупных результатов.
В первую очередь он поблагодарил своих родителей.
- Дальше хочу, конечно, поблагодарить своего тренера Валерия Николаевича, который всегда верил, верит и будет верить в наши победы. Цыбика Цыденжаповича, конечно, это, можно сказать, наш очень везучий тренер: когда с ним едем, без медалей не возвращаемся. Конечно, хочу поблагодарить партнёров нашей федерации борьбы – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие – ред.), - сказал Евгений Жербаев.
Отметим, ЗГРП спонсировал тренировочный процесс сборной Бурятии по вольной борьбе и соревнования, которые проводились в республике.
В конце октября в правительстве Бурятии прошла торжественная церемония вручения сертификатов на получение единовременных государственных спортивных премий бронзовому призёру чемпионата мира по вольной борьбе Евгению Жербаеву и его тренеру Валерию Николаевичу Иванову.
Спортсмену тогда вручили сертификат на квартиру и денежный сертификат на сумму 116 256 рублей.
Болельщики подарили бурятскому борцу более 1,5 млн
Общество, Фото:
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