Вылечились от коронавируса за последние сутки 212 забайкальцев
На 6 ноября в Забайкальском крае за сутки выявлено 369 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 79446 забайкальцев.
За прошедшие сутки 212 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 67004 человека.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести COVID-19, из них 207 человек находятся в тяжёлом состоянии, 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1668 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено 14 летальных случаев от коронавируса.
На основании федерального регистра за весь период пандемии 1396 забайкальцев скончались от лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции. У 272 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19, сообщает официальный портал Забайкальского края.
В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё 14 заболевших
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