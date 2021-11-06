Родных и близких можно поздравить бурятской песней
В Бурятии стартовал концертный проект «Дуун захяа». В настоящее время коллектив театра «Байкал» ищет заявки для нового проекта, в котором зрители из любой точки мира могут посвятить песни своим родным.
- Любимый зрителями проект БГТРК «Баян талын аялга» при участии театра «Байкал», в формате концерта, завершил своё существование. Отныне, в репертуаре «Байкала» появится новый концерт по заявкам зрителей «Дуун захяа». Его формат предполагает связь родных и близких по всему миру через бурятские песни. Зрители могут поздравить, передать приветы или признаться в чувствах, посвятив песню своим родным, сидящим в зрительном зале, - сообщает пресс-служба театра.
Уже сейчас свои поздравления готовят земляки в США, Германии, Японии, Монголии, Южной Корее и регионах России. Поводы разные – это и юбилеи, профессиональные праздники и просто приветы друзьям.
- Только представьте, национальный оркестр Бурятии, солисты нашего театра и эстрады исполнят песню только для вашей мамы. Её самую любимую песню, а мы в этот момент запишем её эмоции на видео и вместе с видеоверсией концерта опубликуем на youtube-канале, – рассказали в пресс-службе театра «Байкал».
Премьера проекта состоится 13 ноября в театре оперы и балета. Песни исполнят национальный оркестр Бурятии, солисты театра и эстрады.
Как пояснили в пресс-службе театра, участие в проекте бесплатное. Отправить заявку может любой желающий.
Возрастное ограничение 6+
Театр Бурятии готовит проект по заявкам земляков из-за рубежа
Общество, Фото:
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