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В Улан-Удэ прошёл всероссийский борцовский турнир

В Улан-Удэ прошёл всероссийский борцовский турнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования были посвящены памяти легендарного борца Олега Алексеева

5 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ завершился второй всероссийский турнир по вольной борьбе памяти прославленного бурятского борца и тренера Олега Алексеева. В соревнованиях приняли участие 108 спортсменов из семи регионов России.

Медали были разыграны в десяти весовых категориях. Победителями турнира стали:
- весовая категория 57 кг – Жаргал Баяндуев (Бурятия),
- весовая категория 61 кг – Борис Баршуев (Иркутская область),
- весовая категория 65 кг – Жаргал Дамдинов (Бурятия/Забайкальский край),
- весовая категория 70 кг – Булат Батоев (Бурятия/Забайкальский край),
- весовая категория 74 кг – Константин Топшиноев (Иркутская область),
- весовая категория 79 кг – Тумэн Бодиев (Бурятия),
- весовая категория 86 кг – Арсалан Будажапов (Бурятия/Забайкальский край),
- весовая категория 92 кг – Дамдин Бадмажапов (Бурятия/Забайкальский край),
- весовая категория 97 кг – Амгалан Бакшеев (Бурятия/Забайкальский край),
- весовая категория 125 кг – Батор Доржиев (Бурятия).

Фоторепортаж «Байкал-Daily» о турнире можно посмотреть здесь.
Улан-Удэ турнир вольная борьба спорт

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