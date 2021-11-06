В Улан-Удэ прошёл всероссийский борцовский турнир

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Было — стало: Viva ГГР! Общество, Предлагаем вспомнить о молодёжных группировках Улан-Удэ 70-х годов прошлого столетия с помощью воспоминаний и подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко