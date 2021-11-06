В Иркутске отметили День военной разведки и спецназа

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В праздновании приняли участие более ста человек



В Иркутске прошли мероприятия в честь Дня военной разведки и подразделений специального назначения. 5 ноября состоялись возложение гирлянды к мемориалу «Вечный огонь Славы», а затем праздничная программа в городском театре народной драмы. В мероприятиях приняли участие более ста человек: члены Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения, представители других общественных организаций, гости праздника.



– Впервые праздник, посвящённый образованию частей специального назначения и военной разведки, был проведён в 2007 году в Театре народной драмы. Тогда было принято решение основать Иркутскую областную общественную организацию ветеранов разведки и подразделений специального назначения. Уже 14 лет организация ведет активную работу с допризывной молодёжью, уделяет внимание ветеранам боевых действий, проводит много общественных, патриотических и военно-патриотических мероприятий в Иркутской области и городе Иркутске, – рассказал председатель организации Павел Матвеев.



– Каждый год 5 ноября наш театр вместе с ветеранами разведки и спецназа проводит концерт, посвящённый этим мужественным людям, защитникам Отечества. Мы исполняем казачьи и военные песни и обязательно гимн организации, написанный несколько лет назад, – поделился руководитель театра народной драмы, депутат думы города Иркутск Михаил Корнев.



В ходе праздника состоялось награждение благодарственными письмами и вручение подарков, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

