В праздновании приняли участие более ста человек
В Иркутске прошли мероприятия в честь Дня военной разведки и подразделений специального назначения. 5 ноября состоялись возложение гирлянды к мемориалу «Вечный огонь Славы», а затем праздничная программа в городском театре народной драмы. В мероприятиях приняли участие более ста человек: члены Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения, представители других общественных организаций, гости праздника.
– Впервые праздник, посвящённый образованию частей специального назначения и военной разведки, был проведён в 2007 году в Театре народной драмы. Тогда было принято решение основать Иркутскую областную общественную организацию ветеранов разведки и подразделений специального назначения. Уже 14 лет организация ведет активную работу с допризывной молодёжью, уделяет внимание ветеранам боевых действий, проводит много общественных, патриотических и военно-патриотических мероприятий в Иркутской области и городе Иркутске, – рассказал председатель организации Павел Матвеев.
– Каждый год 5 ноября наш театр вместе с ветеранами разведки и спецназа проводит концерт, посвящённый этим мужественным людям, защитникам Отечества. Мы исполняем казачьи и военные песни и обязательно гимн организации, написанный несколько лет назад, – поделился руководитель театра народной драмы, депутат думы города Иркутск Михаил Корнев.
В ходе праздника состоялось награждение благодарственными письмами и вручение подарков, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске отметили День военной разведки и спецназа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования были посвящены памяти легендарного борца Олега Алексеева
В праздновании приняли участие более ста человек
Правительство республики разъяснило порядок посещения общественных мест вакцинированным первым компонентом
Православные республики отмечают Дмитриевскую родительскую субботу
Предлагаем вспомнить о молодёжных группировках Улан-Удэ 70-х годов прошлого столетия с помощью воспоминаний и подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Однако ранее введённые ограничения останутся
За сутки заболело ещё 206 человек
Спортсменка заняла второе место в весовой категории до 65 кг
Одной из площадок просветительской акции станет Байкальский заповедник
В финале встретятся команды Бурятского и Восточно-Сибирского технологического университетов
На этот раз они появились в домах Заиграевского района
Они предназначены для выплат жителям Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов
Сделать это можно с документом, подтверждающим вакцинацию первым компонентом
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Общество, 05.11.2021
Концерт пройдёт впервые за 6 лет